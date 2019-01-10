البشير يعد بدعم انتخابات 2020 ببورندي

قال النائب الأول للرئيس البورندي غاستون سيندموا، إن الرئيس المشير عمر البشير وعد بدعم بلادهم في انتخابات 2020 والتي تتزامن مع الانتخابات بالسودان، منوهاً أن بلاده كانت قد مرت بذات الأزمات التي يمر بها السودان وتم تجاوزها بفضل مساندة الأشقاء والأصدقاء.
وامتدح رئيس الجمهورية لدى لقائه ببيت الضيافة، يوم الخميس، بغاستون سيندموا، وقوف بورندي مع السودان في المحافل والمنظمات الدولية، مؤكداً حرص السودان على تعزيز علاقاته مع القارة الأفريقية الأم انطلاقاً من الأهداف والمصالح المشتركة بما يحقق آمال وتطلعات شعوب القارة في السلام والتنمية.
وأشاد البشير بمستوى العلاقات الممتدة التي تربط السودان وبورندي، مؤكداً ترحيب السودان بالجهود الرامية لدفع الحوار الوطني في بورندي بما يضمن تحقيق الاستقرار وتلبية طموحات الشعب البورندي الصديق في التنمية والسلام.
وحمل الرئيس البشير النائب الأول البورندي تحياته إلى فخامة الرئيس البورندي بيير نكورونزا، معرباً عن حرصه على زيادة مستوى التعاون بين البلدين الصديقين والتشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية كافة.
وقال سيندموا، في تصريحات صحفية، إن زيارته للسودان أتت بدعوة من جامعة أفريقيا العالمية للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء، وانتهزت هذه الفرصة للعمل مع المسؤولين السودانيين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعماً للمسيرة التي بدأت بين الرئيسين.
شبكة الشروق
1 التعليقات
وطني100%
2019/01/10 at 8:50 م (UTC 2) رابط التعليق
الما كفي البيت يحرم علي الشارع….
حل مشكلتك وبعدين شوف بورندي وبربندي
..# اسكت بس