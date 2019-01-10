السعودية تكذب “تصريحات” بشأن الأحداث بالسودان

نفى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي مندوبها الدائم بالجامعة العربية، يوم الأربعاء، التصريحات الصحفية التي نقلتها على لسانه الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء “سوا” بشأن التظاهرات بالسودان.
ونقلت الوكالة مطالبة السفير السعودي للسلطات السودانية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واحترام رغبات الشعب، بجانب أن العاهل السعودي الملك سلمان “يولي اهتماماً كبيراً لتطلعات الشعب السوداني ويثني على صبره”.
وقال السفير نقلي إنه لم يدل بأي تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان أو أي قضية مؤخراً.
وأكد السفير في بيان صحفي، أصدرته السفارة بحسب وكالة “واس” الرسمية، أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلاً.
ودعا السفير نقلي، إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة.
سونا.
1 التعليقات
Sabir
2019/01/10 at 5:24 م (UTC 2) رابط التعليق
محمد ( ولد ) سلمان قال ( ليهو ) قول كده ..
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