زيادة كبيرة في رسوم جواز السفر ورخصة القيادة

أصدرت الشرطة بياناً في الساعات الأولى من صباح اليوم، قالت فيه إن أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة مُتفرِّقة تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية أمس بموجب القانون، وتم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقال اللواء شرطة د.هاشم علي عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، في تصريح لـ(سونا)، إن قوات الشرطة تلقت لاحقاً بلاغات عن بعض الإصابات وثلاث حالات وفاة يجري التحرِّي في شأنها تحت إشراف النيابة، موضحاً أن الشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث، تترحَّم على أرواح المتوفين وتتمنَّى الشفاء العاجل للمُصابين.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
Sabir
2019/01/10 at 5:18 م (UTC 2) رابط التعليق
أين العلاقة بين المبتدأ والخبر ؟؟؟