هروب سكان قرية نتيجة هجوم مسلح بسبب جريمة قتل

نزح عدد كبير من سكان إحدى القرى التابعة لمحلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق، واحتموا بجبل قريب من القرية نتيجة هجوم مسلح شنته مجموعة قتل أحد أفرادها رمياً بالرصاص من قبل نظامي ينتمي إلى القرية.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن نظامياً كان قد أطلق النار على الشاب “ف.أ” (24) عاماً وأرداه قتيلاً في الحال، الأمر الذي دفع ذويه إلى مهاجمة القرية التي ينتمي إليها النظامي، وحرق بعض مساكنها بعد إطلاق نار كثيف أدى إلى هروب السكان واحتمائهم بالجبل، دون وقوع خسائر بينهم. وأضاف المصدر أن لجنة أمن الولاية سيطرت على الأوضاع بزيارة المنطقة، بينما دونت الشرطة بلاغاً بشأن جريمة القتل بقسم شرطة الروصيرص.
صحيفة السوداني.