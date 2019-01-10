مئات القتلى في اشتباكات عشائرية في جونقلي

تصاعد القتال القبلي بين (لونوير) و(المورلي) بولاية جونقلي بسبب المواشي بشكل عنيف، حيث وقعت امس معركتان بحسب ما علمت (الإنتباهة) .
وأكد مصدر محلي رفيع ان المعركة الاولى وقعت في منطقة (تيل) الواقعة بين مناطق (لونوير) مع (الناصر) تمكنت خلالها النوير من الاستيلاء على (40) قطعة سلاح من مليشيات المورلي واستعادة (6000) من المواشي التى كان المورلي قد استولى عليها من النوير مطلع الاسبوع الجارى ولم يفد المصدر عدد القتلى والجرحى في المعركة الاولى، كاشفا في نفس الوقت وقوع معركة اخرى في منطقة (دوشيل) ظهر امس قتل خلالها (20) وجرح (70) من النوير وبينما قتل من المورلي (142) كما تمت استعادة المواشي التى كان المورلي قد استولوا عليها. الجدير بالذكر ان مليشيات المورلي كانت قد هاجمت مناطق (لونوير) في اكوبو واستولت على الآلاف من الابقار كما قتل وجرح العشرات .
صحيفة الانتباهه.