مصرع (4) أطفال أشقاء حرقاً في شمال دارفور

لقى اربعة اطفال اشقاء مصرعهم حرقاً داخل منزلهم بإحدى قرى محلية الطويشة شمال دارفور، وذلك إثر اندلاع حريق قضى على منزلهم بينما كانوا داخله. ونقلت مصادر أن المنزل عبارة عن (قطية) مسورة وكانت الام قد ذهبت لجلب الماء من (الدونكي) وقامت باغلاق الباب باحكام من الخارج تاركة اطفالها داخل القطية وفي تلك الاثناء اندلع الحريق ما ادى لمصرع الاطفال حرقاً حيث لم يتمكنوا من النجاة بأنفسهم رغم محاولاتهم المستميتة الخروج من القطية واشارت المصادر الى أن اسباب الحريق تعود الى نار كاشفة تركتها الام حيث كانت قد اوقدتها ووضعت عليها اناء استعداداً لاعداد وجبة الطعام وعندما ذهبت لجلب الماء وعادت وجدت ان النار التهمت اطفالها الاربعة وتمت السيطرة على الحريق حتى لايمتد الى بقية منازل الحي وتم اتخاذ التدابير اللازمة ودفن جثث الاطفال الاربعة .
صحيفة الانتباهه.