محاكمة مدير وكالة سفر متهم بالاحتيال

كشف شاب عشريني أمام المحكمة تفاصيل الاحتيال عليه من قبل مدير وكالة سفر وسياحة والاستيلاء منه على مبلغ (15) الف جنيه ورخصة قيادة وجواز سفر بعد أن أوهمه بتوفير عقد عمل له بالسعودية.
وقال الشاكي الشاب لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح، بأنه علم بأن الوكالة التي مديرها المتهم الماثل بقفص الاتهام يقوم بتوفير عقودات عمل للسفر والعمل بخارج البلاد، مشيراً الى انه وبالفعل حضر الى الوكالة وقابل السكرتيرة وارشدته عن موظف بالوكالة مسؤول عن العقودات، مبيناً بانه قصده ووجد برفقته المتهم واخبرهم عن نيته بالسفر للخارج والحصول على عقد عمل، مؤكداً موافقة المدير (المتهم) على منحه العقد مقابل دفع مبلغاً مالياً وقدره (15) الف جنيه ورخصة قيادة اضافة الى جواز سفر ، كاشفاً عن انه سلم المتهم كل المطلوب وفي المقابل وعده بإعطائه العقد بعد مدة من الزمن، وافاد الشاب (الشاكي ) المحكمة بأنه حضر بعد انقضاء الفترة الزمنية التي حددها له الشاكي لاستلام عقد السفر ولكن دون جدوى، مشيراً الى انه ظل يتردد على الوكالة ولكن دون فائدة مرجوة، وبعدها حرك بلاغاً في مواجهة المتهم، وطالب المحكمة المتهم باستعادة امواله ورخصته وجواز سفر.
من جهته مثل نسيب الشاكي كشاهد اتهام في القضية واكد ما رواه الشاكي للمحكمة، في المقابل طعن ممثل الدفاع عن المتهم في شهادة الشاهد وطلب من المحكمة استبعادها استناداً لنص المادة (33) من قانون الاثبات السوداني وذلك لوجود تهمة ولاء ومصلحة، فيما اعترضت ممثلة الاتهام على طعن الدفاع واكدت ان شهادة الشاهد جاءت تحت القسم (اليمين) ،اضافة الى أنه شاهد وقائع، فيما ارجأت المحكمة الفصل في الطلب في مرحلة وزن البينة لاحقاً.
صحيفة الانتباهه.