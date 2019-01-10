استيراد آليات زراعية بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الرهد

وقعت وزارة الزراعة والغابات، ممثلة في هيئة الرهد الزراعية، يوم الخميس، اتفاقية تعاون مع شركة “نيو أوبك”، لاستيراد آليات زراعية بقيمة 15 مليون دولار.
وقال وكيل الوزارة، عمر مصطفى في تصريحات صحفية، إن إنشاء ورشة للآليات ومحلج بمشروع الرهد دليل على نجاح وامتداد التعاون بين السودان والصين.
من جانبه أكد مدير عام هيئة الرهد الزراعية، عبدالله محمد أحمد، أن الاتفاقية تأتي لإدارة وصيانة الآليات بمشروع الرهد بمساحة 350 ألف فدان للتحضير والحصاد، ويمكن أن تسهم في صيانة الآليات في الولايات المجاورة.
شبكة الشروق