أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019م

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة المجهر:
* والي الخرطوم يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان
* المؤتمر الوطني: بعض أحزاب اليسار دخلت التظاهرات لنسف الاستقرار
* (البشير) يستقبل النائب الأول لرئيس البورندي
* الصحة تعلن إصابة (12) من المتظاهرين وإجراء عمليتي إزالة رصاص
* ولاية الجزيرة تستلف تجربة صرف الوقود بـ(الكروت)
صحيفة الأخبار:
* لجنة للتحقيق في أحداث مستشفى أم درمان
* وفاة مواطن داخل مسجد ببري أثناء أدائه صلاة الصبح
* إيقاف إصدار وتجديد سجلات الاستيراد والتصدير للأفراد
* رئيس البرلمان يرفض مناقشة (الاحتجاجات) ويعلق الجلسات
* الشعبي يتبرأ من المشاركة في احتجاجات 9 يناير
صحيفة السوداني:
* تشكيل لجنة للتقصي حول أحداث مستشفى أم درمان والصحة تدين
* استدعاء وزيري المالية والنقل بالبرلمان بشأن زيادة رسوم أرضية الموانئ
* الفاتح عز الدين: رايتنا لن تسقط ولو خرج أهل الأرض جميعاً
* جدل في البرلمان بشأن احتجاجات أم درمان واعتقال نائبة
* رئيس البرلمان يعتذر للنواب عن أي خطأ ارتكبه
صحيفة آخر لحظة:
* الشعبي: (ما من الرجالة تقفز من السفينة)
* الوطني: (نعمل بأمر الله والما عاجبو يشرب من البحر)
* إعلان مديري بنوك بسبب التلاعب بأموال الدواء
* بسبب الصفوف.. برلماني يطالب حاتم السر بالاعتذار للشعب
* إيقاف إصدار وتجديد سجلات الاستيراد والتصدير
* لجنة حكومية للتقصي حول أحداث مستشفى أم درمان
* الوطني لـ(غازي ومجموعته): (اعملوا حسابكم)
* الفاتح عز الدين: (أدونا أسبوع واحد وتاني راجل يرفع راسو)
صحيفة الدار:
* تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث مستشفى أم درمان أثناء المظاهرات
* والي الخرطوم: اللجنة ترفع إجراءاتها خلال (48) ساعة
* اتحاد الطلاب يدعو للتعامل بحكمة مع المتظاهرين
* وزير الصحة بالخرطوم يدين دخول قوات الأمن مستشفى أم درمان
* مواطن يطلق الرصاص على شاب بسبب الشك القاتل
* الدار تشهد مراسم تشييع الشيخ سيف الدين أبو العزائم ونشر وصيته الأخيرة
* الفنان حافظ موسى يبدي حزنه بعد وفاة أفراد فرقته
الخرطوم (كوش نيوز)
المصدر : كوش نيوز