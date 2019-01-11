رئيس البرلمان يعتذر للنواب عن أي خطأ ارتكبه

تقدم رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر، باعتذار للنواب عن أي خطأ ارتكبه لائحياً أو قانونياً أو دستورياً. في وقت أنهى البرلمان دورته الثامنة أمس، دون إجازة مرشحي أعضاء مجلس الأحزاب لعدم اكتمال النصاب، وقال رئيس البرلمان للنواب في جلسة حسب صحيفة
السوداني أمس، (أرجو أن تقبلوا مني اعتذاري)، مؤكداً أنه يتقبل كل النقد البناء في مصلحة الوطن والشعب، وأوضح أن البرلمان يقوم بدوره التشريعي والرقابي ليعبر بالوطن إلى بر السلام والحرية والديمقراطية، وطالب النواب بأن يتأكدوا بأن ما قاموا به عمل كبير وأن عملهم سيسجله التاريخ بأحرف من نور، مؤكداً أنهم سيواصلون العمل في سبيل الله والوطن وأهلهم وأن العطاء يكون بيد واحدة.
الخرطوم (كوش نيوز)