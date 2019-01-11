السجن (3) أشهر لمغترب وإلزامه بدفع (634) ألف ريال سعودي للشاكي

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس عقوبة السجن ثلاثة شهور في مواجهة مغترب حرر (3) شيكات دون رصيد لآخر بالسعودية، كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ (634) ألف ريال سعودي للشاكي بعد إدانته تحت المادة (179) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيكات المرتدة.
يذكر في التفاصيل حسب صحيفة المجهر أن الشاكي قد تعامل مع المتهم وقام بتسليفه المبلغ على ثلاث دفعات، بينما حرر المتهم ثلاثة شيكات للشاكي بالعملة السعودية (الريال)، مقابل المبلغ الذي استلفه من الشاكي، بيد أن الشيكات ارتدت بعد تقديمها للصرف من البنك بالسودان، فدون الشاكي بلاغاً في مواجهته وقدم للمحاكمة
الخرطوم (كوش نيوز)