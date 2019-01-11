الصحة تعلن إصابة (12) من المتظاهرين وإجراء عمليتي إزالة رصاص

كشفت هيئة الطب العدلي عن تسلمها (3) جثث من المتظاهرين قبل وصولها للمستشفيات. فيما أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن إصابة (12) من المتظاهرين الذين تم إسعافهم بأحد المستشفيات الخاصة بشارع الأربعين بأم درمان وإجراء عمليتي إزالة رصاص
بمستشفى أم درمان التعليمي في الساعات الأولى من صباح أمس بأيدي جراحين متخصصين وأكدت استقرار حالتهم الصحية.
وأكدت الوزارة في تعميم صحفي حسب صحيفة المجهر توفير الدم في جميع بنوك الدم ممثلة في بنك الدم المركزي (الخرطوم، أم درمان وبحري)، إضافة إلى بنك الدم القومي “استاك” وجميع بنوك الدم الفرعية بمستشفيات الولاية بجميع أنواع فصائل الدم المختلفة مع جاهزية جميع المستشفيات لاستقبال الحالات.
كوش نيوز