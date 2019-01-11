إعلان أولياء الدم في قضية مقتل مدير شركة الأقطان الأسبق (هاشم سيد أحمد)

أعلنت دائرة المراجعة ممثلي أولياء الدم للمثول أمامها للرد على طلب المراجعة المقدم من ممثل الدفاع، الأستاذ (هشام الحاج) في قضية الـ(4) مدانين بقتل (هاشم سيد أحمد) مدير شركة الأقطان الأسبق.
ويذكر في التفاصيل حسب صحيفة المجهر أن المحكمة قد أدانت المتهمين الأربعة تحت طائلة القتل العمد بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً، وإدانة الخامس بالسجن أربع سنوات من تاريخ دخوله السجن وإدانته بالتستر، وذلك بعد أن تم تخيير أولياء الدم بالعفو أو الدية أو القصاص في المحكمة التي ترأس جلستها مولانا (طارق مقلد) المشرف العام لمحكمة الامتداد
بالخرطوم شرق، وبعد أن أبرز أحد أولياء الدم إشهاده الشرعي بتوكيله عن بقية الأسرة والذين تمسكوا بالقصاص، تلا مولانا (طارق) حيثيات القرار في الجلسة السابقة وأن المتهمين من الأول وحتى الرابع لا يستفيدون من أي استثناءات أو دوافع تحول الجريمة عن القتل العمد إلى شبه العمد، فيما أوضحت المحكمة الموقرة في قرارها أن المتهمين قصدوا إزهاق روح المجنى عليه لا سيما وأن الأداة المستخدمة في الجريمة هي أداة حادة وقاتلة، بالإضافة إلى مناطق الطعن في أماكن قاتلة في جسد المجني عليه، وكان المترافعون عن المتهمين قد قدموا طعناً في قرار محكمة الموضوع لدى جميع المحاكم العليا حتى وصلت مرحلة المراجعة.
الخرطوم (كوش نيوز)