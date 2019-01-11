سيارة إسعاف تدوس قدم لاعب كرة

سارت الأمور بالنسبة للاعب برازيلي من سيء إلى أسوأ، فبعدما تعرض لإصابة على أرضية الملعب، تفاقمت آلامه عقب خطأ فادح من فريق الإسعاف الذي هبّ لعلاجه.
وبينما كان لاعب نادي ترينداد، برناردو، يشارك مع زملائه في مباراة ضد فلامنغو ضمن بطولة كأس البرازيل، أصيب ووقع أرضا وهو يعاني من شدة الألم، ولم يكن قادرا على مغادرة الملعب لتلقي الإسعافات، فطلب الحكم دخول مركبة الإسعاف إلى المستطيل الأخضر بعد إيقاف المباراة.
ولسوء حظ اللاعب، فقد كان سائق المركبة يقودها بشيء من التهور، فلم يعر اهتماما لوجود لاعب ملقى على الأرض، فداس قدمه وضاعف من إصابته،
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظات صعود المركبة على قدم برناردو، إذ كانت تقترب منه كثيرا بصورة غير مهنية، مما أدى إلى إصابة جديدة للاعب، الذي صرخ من شدة الألم.
وشوهد اللاعب، لاحقا، وهو جالس على مركبة الإسعاف التي نقلته إلى خارج الملعب، دون أن يتضح مدى الإصابات التي تعرض لها، وكم ستبعده عن الملاعب.
وبالرغم من هذه المعاناة، إلا أن نهاية المباراة حملت أخبارا جيدة للاعب المصاب، إذ فاز فريقه بنتيجة 1- صفر على النادي الخصم.
سكاي نيوز