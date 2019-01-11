ماذا قال عصام البشير حول شعاريّ “تسقط بس وتقعد بس”؟!

قال إمام مجمع النور بكافوري عصام أحمد البشير، إن الناس باتت الآن في استقطاب حاد بين “تسقط بس” وتقعد بس” داعياً إلى الإصطفاف حول ثوابت الوطن معتبرا أنه أكبر من الزعامات والجماعات والأحزاب والطوائف.
وأضاف البشير خلال خطبة الجمعة بكافوري اليوم أن المسجد منبر رسول الله لا يعبر عن حزب أو جماعة والشعار فيه قال الله ورسوله وإن الآراء الخاصة والمواقف السياسية التعبير عنها مكانه المنتديات وإطار آخر بعيداً عن المسجد.
لافتا إلى أن للناس مطالب تمثلت في تحقيق وتوفير ما يعانون منه وأن المسيرات التي خرجت كانت نتيجة لأثر سياسات الدولة وتضييقها في الخبز والوقود ليقف الناس صفوفاً.
ووصفها بالمسيرات الصامتة التي عبر عنها الناس بأفعالهم، معتبراً أن الدعوة التي خرجت مطالبها مشروعة وأنه من حق الناس أن ينادوا بها، مطالباً المسؤولين بتوسيع صدورهن للهواء الساخن، وأن التعبير السلمي حق كفلته الشريعة قبل أن يكون مكفولاً بالدستور والقانون.
وأضاف: الدولة بعد أن وصلتها الرسالة عليها أن تفي بالوعود، فالناس تريد إنجازات على أرض الواقع إذ لا يستقيم أن لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بماله معتبراً أن هذا الوضع ينبغي أن يكون الإستثناء ويجب أن يزول لأنه أوقع الناس في معاملات ربوية داعياً إلى عدم فتنة الناس.
ويرى البشير أن المسيرات يجب أن تُحمى وتهيأ لها الأسباب لتسلم مذكرتها.
لافتاً إلى أنه لا يجب أن تكون الأماكن العامة كالمستشفيات محل صراع “لا تعبير سلمي ولا عراك أو موت” وأن لا يكون وضع المرضى بين حياة وموت محل للخصومات السياسية من اضطراب واحتجاج وتوقف عن تقديم العلاج وأضاف: لا ينبغي أن يكون ذلك محل مساومة.
ودعا البشير إلى ضبط النفس وعدم استعمال القوة إذ أن الدماء تغوض أمن المجتمعات منوهاً إلى ضرورة أن تكون التحقيقات عادلة والجزاء رادع.
واعتبر إن إنهاك المجتمع والأمة بالحراك والحراك المضاد ينهك البلد واستقرارها ويقود للمجهول وعوضاً عن الاستقطاب بين تسقط بس وتقعد بس يجب تعزيز الإصلاح الذي يردع كل مجرم وفاسد.
ودعا البشير إلى الإعتبار بمصائر مجتمعات كثيرة والمحافظة على المكتسبات والإصطفاف حول ثوابت الوطن بما يجنب المزالق والفتن والتحلي بالحكمة.
الخرطوم: باج نيوز
1 التعليقات
Mohamed ibrahim
2019/01/11 at 10:43 م (UTC 2) رابط التعليق
م فهمتو قال شنو
شكلو خايف يقول تسقط بس ويلمو ليك فيهو الحكومه
وخايف يقول تقعد بس من ردود أفعال الشعب
قاتلهم الله أينما كانوا كيزان فاسدين تبآ لكم