ظاهرة غريبة بالصين .. لهذا السبب يتعمد سائقو السيارات قتل من يصدمونهم

إذا كنت في الصين، احذر أن تصدمك سيارة، لأن سائقها ربما يعود للخلف ويدهسك مرات ومرات حتى يتأكد من موتك، في ظاهرة غريبة قام محام أمريكي بتحليلها وبيان الأسباب.
وحسب صحيفة “إيبك تايمز” الأمريكية، قام المحامي جيفري سانت من نيويورك بتناول تلك الظاهرة الصينية في مقال تحليلي بمجلة ” سلايت” الأمريكية، حيث أطلق على الظاهرة تعبير ” ادهس واقتل “، بدلاً من ” ادهس واهرب ” التي تحدث في كثير من دول العالم.
سجلتها الكاميرات
وحسب المحامي سانت، فقد كشف العديد من اللقطات والفيديوهات التي سجلتها كاميرات المراقبة أن قائدي السيارات عندما يدهسون شخصاً، ويشعرون أن إصابته خطيرة، يعودون بسياراتهم، ويدهسونه مرة بعد أخرى لقتله، والغريب أن هذا الأمر ربما يحدث أمام العديد من المارة الذين لا يتدخلون، سواء لإنقاذ الضحية أو إيقاف السائق.
دهسها 5 مرات
ويروي سانت ما حدث في واقعة دهس عام 2008، حين صدم السائق تشاو تشنغ، عجوزاً صينية عمرها 64 عاماً، وعندما شعر بأن إصابتها خطيرة، عاد بسيارته الفولكس فاجن ومر فوق جثتها خمس مرات ليتأكد من موتها، والغريب أن المحكمة لم تتهم تشنغ بقتل المرأة، حيث برر الحادث بأنه ظن أن ما دهسه كيس قمامة، وانتهت القضية بتوجيه تهمة الإهمال للسائق القاتل وتغريمه 70 ألف دولار أمريكي دفعها تعويضاً لأسرة الضحية.
مشكلة النظام القانوني
ويؤكد المحامي الأمريكي سانت أن قائدي السيارات في الصين يتعمدون بالفعل قتل من يدهسونه ويشعرون بأن إصابته خطيرة، ويفسر ذلك بقوله: “إن المشكلة تكمن في النظام القضائي الصيني”، والذي يعاقب من يقتل شخصاً دهساً بسيارة بغرامة قدرها 30 ألفاً إلى 50 ألف دولار، بينما من يصيب شخصاً ويتسبب له بحدوث عاهة مستديمة، فإنه يتولى دفع أموال شهرية للمصاب طوال حياته، وذلك لرعاية الشخص المصاب، وقد تصل أموال الرعاية إلى ملايين الدولارات، ومن هنا يفضل السائق قتل الضحية ودفع 50 ألف دولار، وحتى السجن لثلاثة أو خمسة أعوام.
صحيفة سبق