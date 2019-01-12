حدث في مصر .. خمسيني يغتصب ابنته وابنتي زوجته الثانية.. ونهاية انتقامية منه!

أقدم شابان في مصر على الانتقام من والدهما، بعد اغتصابه لشقيقاتهما الثلاث، وتهديدهن بالقتل في حال كشفهن ممارساته معهن، وانتقم الشابان من والدهما بتسديد قرابة 14 طعنة سكين في مناطق متفرقة من جسد هذا الرجل الخمسيني.
تهديدهن بمقاطع فيديو
وفي التفاصيل تبين أن الأب المجني عليه اغتصب ابنته وابنتي زوجته الثانية، ما دفع نجليه الشابين لقتله انتقاما منه، كما أوضحت التحريات أن المجني عليه تزوج من سيدة وأنجب منها ولدا وفتاة، ثم تزوج من أخرى (لديها فتاتان من الزوج الأول) وأنجب منها ولدا، واغتصب ابنته من الزوجة الأولى وابنتي زوجته الثانية عدة مرات على مدى سنوات، بعد تهديدهن بمقاطع فيديو صورها لهن أثناء ممارسته الجنس معهن.
الطب الشرعي
ووفقًا لموقع “صدى البلد”، أحالت النيابة العامة جثة الأب إلى الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل، فيما أحالت الضحايا البنات الثلاث إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهن، للتأكد من سلامة الأقوال والاتهامات التي وجهت للأب.
صحيفة المرصد