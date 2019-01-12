المواطنون في قمة الغضب من تهديدات الفاتح عز الدين بقطع الرؤوس

أثار حديث القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس لجنة الفطر والثقافة بالمؤتمر الوطني الدكتور الفاتح عز الدين رئيس البرلمان السابق والذي هدد فيه المواطنين بقطع الرأس خلال أسبوع واحد موجة من الغضب والاستياء في الشرع السوداني وصلت حتى المساجد خلال خطب الجمعة أمس ، وبحسب صحيفة الدار حاولت مجموعة من المواطنين الزحف إلى منزله مستهجنة ومستنكرة ومهددة ، لأن تصريحاته مست الشعب السوداني في رجولته التي يعتز بها ، وهكذا تثير بعض التصريحات الاستفزازية الشارع السوداني ..
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
شكري
2019/01/12 at 10:02 ص (UTC 2) رابط التعليق
الميكانيكي
حنان مكاوي
2019/01/12 at 10:03 ص (UTC 2) رابط التعليق
عدو عاقل خير من صديق جاهل المسألة لا تحتاج للمزيد من الزيت لتزيد النار لكنه الفشل وقلة الخبرة وضعف المستوى التعليمي. أستغرب أنه دكتور ……..