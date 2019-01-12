البرلمان: جهات معادية حاولت تضخيم التظاهرات ورسم صورة سالبة عن البلاد

أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان المهندس “الطيب مصطفى”، إن الاستهداف والعداء الخارجي تجاه السودان لا يزال مستمراً ، كاشفاً عن قيادة جهات خارجية معادية حملات عبر الوسائط الإلكترونية لتضخيم التظاهرات ورسم صورة سالبة للأوضاع بالبلاد.
وقال رئيس اللجنة ،للمركز السوداني للخدمات الصحفية ، إن هناك حملة ضارية تقودها بعض الدول المعادية من خلال الوسائط الإلكترونية لرسم صورة غير حقيقية عن الأوضاع في السودان ، مبيناً أن هناك أزمة صُورت بشكل مختلف وضخمت بشكل كبير، موضحاً أن بعض القنوات الفضائية الخارجية كانت متحاملة على السودان ، مشيراً إلى أنه ثبت أن المعارضين العاملين بهذه القنوات كان لهم تأثير في خطها السياسي.
وأضاف، إن القوى المناهضة للنظام اعتبرت المظاهرات فرصة سانحة لتنفيذ أجندتها، مؤكداً أن مسيرة الساحة الخضراء والحشد الكبير فيه رد كافٍ للمناهضين للنظام.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
جميل بثينة
2019/01/12 at 12:30 م (UTC 2) رابط التعليق
كتمت يا خال الرئيس استعدوا بس للقادم