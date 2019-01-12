وزير النفط : انفراج وشيك في أزمة الوقود والخير سيعُم البلاد

قالت وزارة النفط والغاز والمعادن، إن البلاد موعودة بانفراج وشيك في أزمة الوقود، وأكدت وجود خطة واضحة للانفراج لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت .وأشار الوزير أزهري عبد القادر في تصريح لـ(باج نيوز ) على هامش زيارته لمنطقة وادي العشار بولاية البحر الأحمر، إلى أن الحكومة تعمل بشكل منتظم وسياسات واضحة، واعداً بانفراج ضخم في كافة المجالات .وقال “عبد القادر”، إن الخير سيعم كل البلاد في حال وجود التوافق المطلوب، وشدد على أهمية إتباع السياسات الصحيحة. وكشف عن تعديل كثير من السياسات الخاصة بالذهب، مؤكداً أن الهدف تحقيق الفائدة للمواطن أولاً باعتبار أن الذهب من الموارد الناضبة مما يتطلب عدم إغفال حقوق الأجيال المقبلة.وأكد التزام الوزارة بمعالجة كافة الإشكالات التي تعترض التعدين خاصة المياه والجازولين والسيولة النقدية.من جانبه، أكد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية “مجاهد بلال”، وجود تنسيق كامل بين الشركة والولاية لاستخراج شهادة خلو مناطق التعدين من النزاع، وفقاً للإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن الزيارة تستهدف الوقوف على كافة إشكالات التعدين .وكشف مدير إدارة التعدين التقليدي “حاتم البشرى” عن حصر أسواق التعدين وكمية الوقود الذي تستهلكه، لافتاً إلى وضع رؤية محددة لتغذية الآليات بالوقود مما يسهم في زيادة المنتج بجانب شراء الذهب في أسواق التعدين بالسعر العالمي.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
عمار
2019/01/12 at 12:11 م (UTC 2) رابط التعليق
إنفراج وشيك ويحتاج مزيدا من الوقت..
فاهمين يا جماعة حاجة؟