حسبو: (ما بنفك السلطة بالساهل كده)

قال عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني نائب رئيس الجمهورية السابق حسبو محمد عبد الرحمن ، أن هنالك دولاً كشفت لهم عن وجود شركات في الخارج تقوم بـ(فتوشوب) للصور وتروج للمظاهرات ، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها وتابع (قيادة الدولة واعية بالمؤامرات والكيد وما بنفط السلطة بالساهل كده)، وزاد (العيار الما بصيبك بقويك) ، مؤكداً إيمانهم بالتداول السلمي للسلطة ، ولفت غلى أن الاحتجاجات استهداف داخلي وخارجي لتغيير النظام وليس المطالبة من أجل الدقيق والوقود .
وقال حسبو لدى مخاطبته قيادات وهياكل المؤتمر الوطني بنيالا ، الاحتجاجات تم استقلالها استغلال تاني لكن لن يهزم الشيوعيون المشروع الإسلامي ، وطالب حسبو عضوية الوطني وقياداته بعدم التعامل بردود الأفعال والعمل على قيادات المبادرات وتوحيد الصف ، بجانب إعلاء القيم والمبادئ وتعزيز الأمن والاستقرار بحسب صحيفة آخر لحظة ، داعياً إلى ضرورة الرجوع إلى الله بالدعاء والتضرع لرفع البلاء والغلاء والفتن .
وقال حسبو المشروع الإسلامي السوداني النهوضي حقق إنجازات كبيرة خلال الـ(30) عاماً رغم ما يواجهه من تحديات وعقبات قديمة متجددة من حروبات ومؤامرات ، وأضاف أن الموارد الموجودة في دارفور لا توجد في أي بقعة من السودان لكن دخلها الشيطان على حد قوله .
الخرطوم (كوش نيوز)