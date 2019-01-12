سيدة تقاضي شقيقها لأنه صفعها (كف)

قالت سيدة في بلاغ دونته ضد شقيقها إنه صفعها كف بسبب فتحها لباب منزلهم ، وأفادت لمحكمة كرري أن هنالك خلافات سابقة ودائماً ما يدور بينهما نقاش حاد في أبسط الأمور، وإن شقيقها (المتهم) كثيراً ما يعتدي على أطفالها بالضرب ،مشيرة إلى أنها دونت البلاغ في مواجهته لاعتدائه عليها وصفعها (كف) في وجهها بسبب أنها قامت بفتح الباب الداخلي لمنزل الأسرة بأم درمان، بينما حفظت المحكمة الدعوة ووجهتهما بأن اللجوء إلى المحاكم بين الأشقاء وعدم مراعاة حقوق الوالدين فيه عقوق وعدم احترام ، وأرشدتهما بالتسامح ، وألزمت المتهم(شقيق الشاكية) بعدم التعرض لها خلال شهرين ، وقررت حفظ الدعوة ، مع مراعاة حق الشاكية في فتح الدعوة مرة أخرى إذا لم يلتزم المتهم بالشرط .
أم درمان ـ المهدي عبد الباري
صحيفة المجهر السياسي