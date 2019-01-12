لجنة برلمانية تتهم أئمة بتحريض المواطنين وتعتزم وضع قانون لضبط خطب المساجد

اتهمت لجنة الشعائر التعبدية بالبرلمان أئمة مساجد، بتحريض المواطنين خلال حديثهم في خطب صلاة “الجمعة” ضد الحكومة، وتمليكهم معلومات حول قضايا فساد دون أدلة، وأشارت إلى أنها تمتلك عدداً من خطب الأئمة يحرضون فيها ضد الحكومة، ووصفت الأمر بالخطير، لجهة أنه يحول المساجد لمنابر للصراع السياسي.
واعلن رئيس لجنة الشعائر التعبدية الفرعية بلجنة الشؤون الاجتماعية عبد المولى الطاهر، اعتزام لجنته سن قانون لضبط الدعوة والخطب بالمساجد بغية أن يكون الخطاب الديني وسطاً والبعد عن الخطب السياسية في المنابر.
وأكد على حرية الدعوة للجميع وتناول الأئمة للقضايا العامة في خطبهم دون أن يكون التناول سياسياً أو تحريضياً.
وبحسب صحيفة المجهر، قال إن القانون يهدف لضبط الدعوة بالمنابر وأن الهدف منه تلافي أن تكون المساجد مكاناً للصراعات السياسية وأن تكون مكاناً آمناً للعبادة وليس للدعوة السياسية والتحريض.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
أبو مجاهد
2019/01/12 at 11:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
في المقابل هناك أئمة مساجد يحرضون الناس على عدم الخروج على الحاكم .. هذه تحريض وذلك تحريض ، ماذا انتم فاعلون بهم ..!!!!!!
حنان مكاوي
2019/01/12 at 12:26 م (UTC 2) رابط التعليق
فلترفعوا قضية على البشير الذي تحدث عن القطط السمان وعن برلمانيات تحدثن عن الفساد