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سياسية

2019/01/12

2019/01/12


إشراقة تشرع في مقاضاة برلمانيات تهجمن عليها داخل البرلمان .. تعرف على التفاصيل



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أكدت النائبة البرلمانية رئيس تيار مشروع الإصلاح والتغير بالحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) ، إشراقة سيد محمود ، بأنها ليست فوضوية ، وقالت أنا أمارس حقي القانوني والدستوري تحت قبة البرلمان ، وكشفت عن تقديم شكوى ضد نائبات المؤتمر الوطني اللائي تهجمن عليها ، وقطعت بعدم انسحابها من البرلمان ، وأضافت ليس هناك مجالاً لأحد ليوزع عليها صكوك الوطنية .

وقالت إشراقة نتحدث عن انهيار الاقتصاد ، وتنبأنا قبل عام أنه سوف تنطلق أحداث ما لم يتم تدارك الأمر بحسب صحيفة آخر لحظة ، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك سفينة تغرق أو ما شابه ذلك .

الخرطوم (كوش نيوز)

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