إشراقة تشرع في مقاضاة برلمانيات تهجمن عليها داخل البرلمان .. تعرف على التفاصيل

أكدت النائبة البرلمانية رئيس تيار مشروع الإصلاح والتغير بالحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) ، إشراقة سيد محمود ، بأنها ليست فوضوية ، وقالت أنا أمارس حقي القانوني والدستوري تحت قبة البرلمان ، وكشفت عن تقديم شكوى ضد نائبات المؤتمر الوطني اللائي تهجمن عليها ، وقطعت بعدم انسحابها من البرلمان ، وأضافت ليس هناك مجالاً لأحد ليوزع عليها صكوك الوطنية .
وقالت إشراقة نتحدث عن انهيار الاقتصاد ، وتنبأنا قبل عام أنه سوف تنطلق أحداث ما لم يتم تدارك الأمر بحسب صحيفة آخر لحظة ، وفي ذلك الوقت لم تكن هناك سفينة تغرق أو ما شابه ذلك .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
m.rashid
2019/01/12 at 1:41 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يرحمه ، ده بيت بكا منو ?