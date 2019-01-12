“فستان رانيا يوسف” في كلية الآداب بجامعة مصرية

انتابت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل بعد انتشرت نسخة من روقة امتحان وضعها أحد الأساتذة في كلية الآداب بقسم الإعلام في جامعة سوهاج (جنوب القاهرة)، وجاء سؤاله الأول عن فستان الممثلة رانيا يوسف الذي أثار انتقادا واسعا، الشهر الماضي.
وكانت يوسف ارتدت فستانا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، اعتبره كثيرون “فاضحا”، ومخالفا للتقاليد والأعراف السائدة، ولاقى استهجانا واسعا.
وارتدت رانيا فستانا شفافا أسود اللون، وأسفله بطانة سوداء داكنة أشبه بالمايوه المكون من قطعة واحدة.
وفي سؤاله، طلب أستاذ مادة الإعلام المتخصص تطبيق أنواع التغطية الصحفية للشؤون الفنية على “ارتداء الفنانة رانيا يوسف لـ(الهوت شورت) في ختام مهرجان القاهرة”، وتحديد أنسب فنون وأشكال الكتابة الصحفية الملائمة للتغطية، وكتابة خمسة أسئلة غير تقليدية توجه للفنانة رانيا يوسف أثناء الحوار معها.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن رئيسة قسم الإعلام بالكلية وصفها السؤال بأنه “أسلوب تطبيقي ممتاز للطلاب، ويتواكب مع الأساليب الجديدة في وضع أسئلة الامتحانات، لأنه يتضمن تطبيقًا عمليًا على قضية أثارها الإعلام وشغلت الرأي العام، وبالتالي لا يوجد أحد من الطلبة يجهلها”.
وأشار إلى أن السؤال “لم يثر القضية في حد ذاتها، وإنما تضمن كيفية التناول الإعلامي لها باعتبارها شكل من أشكال فنون الكتابة الصحفية في الصحافة الفنية التي تتضمنها مادة الإعلام المتخصص إلى جانب التغطية الرياضية والسياسية”.
سكاي نيوز