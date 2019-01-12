ضبط سيدة وابنها وزوجته داخل شقة دعارة في السويس

داهمت مباحث الآداب شقة بضاحية الأمل في السويس، وضبطت سيدة وابنها وزوجته و4 آخرين، بتهمة ممارسة الدعارة وإدارة مسكنهم للأعمال المنافية للآداب والقوادة، وأحال اللواء محمد جاد مدير الأمن المتهمين للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
البداية كانت بورود معلومات للرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث الآداب في السويس، تفيد بإدارة سيدة تدعى “ن. ن. أ” 45 سنة، مسكنها بمنطقة الأمل بحي فيصل للدعارة، ويعاونها ابنها “م. س” وزوجته “أ. م”، التي تقدم جسدها لرغبي المتعة، بمعاونة 3 آخرين.
وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وأن المتهمة الأولى، تستغل إقامة ابنها وزوجته وفتاتين من صديقاتها بمنزلها، وتستقطب راغبي المتعة، مقابل المال.
أخطر رئيس مباحث الآداب اللواء خالد إبراهيم، مدير إدارة البحث الجنائي، فوجه بمراقبة المسكن وضبط المتهمين، وأشرف العميد عصام حافظ رئيس إدارة البحث الجنائي على خطة أمنية اعتمدت على ضبط المتهمين متلبسين حال ممارستهم الدعارة.
وعقب وصول “م.غ” معاون القوادة وصديق ابنها، يرافقه “س. ع” راغب متعة، داهمت قوة المسكن وضبطت الأخير وصاحبة المنزل في حالة تلبس.
وقال مصدر أمني، إن مباحث الآداب حررت محضرًا بقسم شرطة فيصل، ووجهت لصاحبة المنزل 3 اتهامات وهي القوادة وجلب راغبي المتعة الحرام، وإدارة مسكن لأعمال البغاء، وممارسة الدعارة، بينما وجهت لابنها وصديقه “م.غ” تهمة معاونة قوادة في جلب راغبي المتعة، ووجهت لزوجة ابن صاحبة المنزل واثنين من صديقاتها هما “هـ .ص” و”ف. أ” كانا معها في الشقة تهمة ممارسة الدعارة.
مصراوي