جوبا تحذر مواطنيها من مظاهرات في السودان

حذرت دولة جنوب السودان مواطنيها في السودان وطلبت منهم البقاء في منازلهم خلال الاحتجاجات الجارية في السودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جوبا ماوين ماكال أريك حسب صحيفة الإنتباهة، إن جوبا تريد ألا يكون رعاياها جزءاً من الاحتجاجات الجارية في السودان، وأن حكومة جوبا تناشد الحياة الطبيعية لجيرانها، وأضاف قائلاً: (لقد أرسلنا مذكرة استشارية لشعبنا بتوخي الحذر أثناء وجوده في السودان، وأننا نناشد الاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية في السودان، ونحث الناس على التحلي بالصبر والسماح بنقل السلطة بشكل سلمي).
الخرطوم (كوش نيوز)