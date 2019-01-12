خبير اقتصادي : حجم النقود لدى المعدنين أكبر من الذي بحوزة البنك المركزي‬

كشف الخبير الاقتصادي “عادل عبد العزيز” أن كمية الكتلة النقدية لدى المعدنين أكبر من التي بحوزة بنك السودان المركزي ، داعياً إلى إعادة هذه الكتلة وتوظيفها لصالح الإنتاج، وقال إن هذه الكتلة النقدية غير موجهة أو نشطة ولا تدخل في دورة الاقتصاد ويجب إدخالها لتحريك جموده عبر توفير مشروعات إنتاجية للمعدنين باستيراد آليات من دول الصين والهند.
وأكد لدى حديثه في جلسة النقاش عالية المستوى التي نظمها اتحاد الشباب الأفريقي بفندق كورنثيا بالخرطوم، أكد أن الدولتين تتميزان بآليات إنتاجية قيمة وجيدة، وأشار إلى أن الصين والهند تتميزان بمعدات يمكن أن تدعم الاقتصاد الأفريقي، وشدد على ضرورة أن تحدث اتفاقيات التجارة الأفريقية تغييراً في اقتصاد البلدان وتلبي احتياجات الشباب.
واعترف “عبد العزيز” بوجود نقص ومعاناة في سلع الخبز والوقود في غالبية الدول الأفريقية ، وقال إن من جمود الاقتصاد ضيق فرص العمل وتدني الدخول وضعف الإنتاج ، ودعا الدول الأفريقية إلى وضع برامج اقتصادية عادلة تهدف إلى تحريك جمود اقتصادها ودمج ذلك بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح التمويل للمعدات الخفيفة والثقيلة.
الخرطوم ـ سيف جامع
صحيفة المجهر السياسي