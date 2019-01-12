بسبب قطع وسائل التواصل مواطنون يطالبون من شركات الاتصالات استرجاع حقوقهم

طالب عدد من المواطنين تبني قضيتهم ومخاطبة شركات الاتصالات التي لم تراع انقطاع خدمة الإنترنت عنهم هذه الأيام ، وأنهت اشتراكاتهم في السعات المختلفة للإنترنت بمجرد تمام الفترة المحددة لإنتهائها ، وقالوا في أحاديثهم إنهم لم يتمكنوا من استخدام الباقات التي اشتروها بحر مالهم ..
وكان حري بالشركات أن تراعي الأمر وتمدد فترة السماح لأرصدتهم التي اشتروها بحر أموالهم بحسب صحيفة آخر لحظة ، وطالب عدد من المواطنين برفع بلاغ عاقل صوتهم عالياً ليصل للمسؤولين حتى يعيدوا لهم حقوقهم المسلوبة ظلماً .
الخرطوم (كوش نيوز)