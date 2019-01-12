الخطر القادم .. فتيات يتناولن حبوب السكري للتخلص من وزنهن الزائد

حذر عدد من الصيادلة عن مضاعفات قد تصيب الفتيات اللائي يستخدمن حبوب تنظيم السكري في سبيل الحصول على جسم متناسق والتخلص من الوزن الزائد .
وقال الدكتور حسيب إن هناك عدداً كبيراً من الفتيات والنساء يترددن على الصيدليات لشراء حبوب السكري ، مؤكدين أنها وصفت لهم للتخلص من الوزن الزائد وقال إن هذه المعلومة أصبحت منتشرة بصورة كبيرة بين الفتيات مؤكداً أنها تشكل خطورة خاصة وأنهم يأخذونها دون استشارة طبيب .
ومن جهة أخرى حذر أيضاً من الحبوب الجديدة التي غزت الأسواق لزيادة الوزن تحت مسميات حديثة ، وقال إن جميعها خطرة وقد تتسبب في مشاكل للفتاة يصعب حلها فيما بعد .
حسيب قال إن أغلب الفتيات اللائي يبحثن عن إنقاص وزنهن هن أنفسهن اللائي بحثن عن الزيادة في يوم ما وطالب الفتيات بالنظر إلى الممثلات والنجمات العالميات وكيف هو قوامهن وأستدل .
أن أغلب السيدات البدينات يعانون من مشاكل في الولادة .
أسيل قالت إن خطيبها طالبها بزيادة وزنها وما دفعها للاستعانة ببعض الفاتمينات ألا أنها لم تجد النتيجة المطلوبة ما دفعها الجوء للحبوب والذي جعل خطيبها يطالبها بهذا الأمر إنه كان تسعة وأربعون .
مروة التي سعت إلى إنقاص وزنها قالت بحسب صحيفة آخر لحظة أنها نزلت زومبا أكثر من مرة ولكنها لم تأت بالنتائج المطلوبة لذلك اتجهت إلى حبوب السكري التي وصفتها لها صديقتها فهي كانت تزن أربعة وثمانين ونزلت إلى ستة وسبعين على حسب حديثها إلا أنها عادت وقالت أخاف بأن تعود على بعد ذلك بنتائج عكسية .
الخرطوم (كوش نيوز)