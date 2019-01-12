بدء إنتاج (750) ميغاواط من كهرباء سد النهضة نهاية العام المقبل

توقع وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء الأسبق عضو اللجنة الوطنية لسد النهضة د.أحمد محمد آدم، بدء التوليد الكهربائي من سد النهضة أواخر العام 2020م بإنتاج (750) ميغاواط.
وقال آدم بمناسبة الاحتفال بيوم المياه العربي، إن السد سيعمل على ضبط جريان النهر وزيادة الإيرادات وتوليد الطاقة الكهربائية وتقليل التبخر وضبط وتنظيم تصريفات النهر، موضحاً أن التوليد بسد النهضة سيصل إلى (6) آلاف ميقاواط في العام 2022م.
في السياق، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، أن مستوى الأداء في الأعمال المدنية لبناء سد النهضة وصل إلى 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية 25%. وأوضح سلشي أنه تم شراء تسعة توربينات ومولد للطاقة، حيث إن بعض هذه التوربينات وصلت إلى موقع بناء السد، وبعضها يوجد في الميناء.
صحيفة السوداني.