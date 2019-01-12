عبد الحي يوسف: المساجد لم تجعل للهتاف والصيحات

تبرأ أمام مسجد خاتم المرسلين الشيخ عبد الحي يوسف مما راج عن خروج مظاهرة من مسجده عقب صلاة الجمعة وقيادته لها، وقال إنه عار من الصحة، وقال إن المساجد لم تجعل للهتاف والصيحات بتأييد موقف سياسي أو معارضته وإنما المساجد لبيان حكم الله وهدي رسوله وفق الآداب والسنن المرعية.
واعتبر يوسف في بيان أمس أن ما زعمه بعض الشانئين من أن إمام المسجد قد طرد أو أن خطبة الجمعة لم تكتمل بأنه منكر من القول وزور يروجه من لا أخلاق له، وكشف تفاصيل الرواية قائلاً: “تناولت خطبة الجمعة سبل الإصلاح باستعراض سيرة الراشدين وكان فيها تناول للأحداث التي عصفت بالبلاد خلال الأيام الماضية”، وأضاف: “وقد انقضت صلاة الجمعة على خير، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد الناس وتكلم بكلام ثم شرع هو ومن معه من قلة قليلة في هتاف معين رددوه ثم بعد ذلك خرجوا من المسجد وما استغرق ذلك سوى دقائق معدودات وقد نقلته بعض القنوات الفضائية زاعمة أن مظاهرة قد خرجت من المسجد أو أن إمام المسجد كان على رأسها”، ودعا لتنزيه بيوت الله عن الخلافات السياسية والخلافات المذهبية، مؤكداً أن المساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبيناً أن إمام المسجد يتناول الشأن العام بما يراه مبرأ لذمته ومخلياً لساحته.
صحيفة السوداني.
2 التعليقات
Osama
2019/01/12 at 6:07 م (UTC 2) رابط التعليق
يا راجل اتقى الله وقول كلام غير دا العيب فينا نحن بنصلي خلفك تاني صلاة بيت بس كلكم منافقين تخافون بطش الحاكم ولا تخافون الله
عاصم
2019/01/12 at 6:24 م (UTC 2) رابط التعليق
هو الشيوعيين الملحدين البدخلهم بيوت الله شنو…الشيوعيين المسلمين مرحب بيهم لانهم بيعرفوا حدود ما أنزل الله