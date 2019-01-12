الحكومة: لن نجامل في محاربة الفساد وردع المفسدين

أكدت الحكومة أن القوى السياسية والأحزاب توافقت على الترشيحات الخاصّة بمجلس الأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات، مؤكدة أن عملية الاختيار جاءت وفقاً للرؤية الوطنية باختيار كفاءات ليست لديها إي إنتماءات حزبية أو لون سياسي، في وقت أعلنت إستمرارها في مكافحة الفساد وتمكين آليات الدولة في مجابهة القضايا التي تمس أمن واستقرار البلاد، وشددت على أنها لن تجامل في محاربة الفساد دون محاباة وردع المفسدين.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة أرو لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن اختيار أعضاء المفوضيات جاء بعد التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية حسب مخرجات الحوار الوطني، مبيناً أن المشاركة في عضوية هذه المفوضيات ليس بالضرورة أن يكون من جميع الأحزاب ولكن الأهم هو التوافق الوطني حول مجمل القضايا الوطنية.
صحيفة السوداني.
1 التعليقات
ابوهبه
2019/01/12 at 6:11 م (UTC 2) رابط التعليق
لا يلدغ الناس من جحر مرات الشاهد القطط السمان ما شفنا واحد حكم عليه ولو بشهر وتاني يوم للخطاب بتاع السن قال اسمن قط صديق شخصي له