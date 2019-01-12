الشاعر التجاني حاج موسى: لم نستثمر (هبات الله) التي منحها لبلادنا منذ العام 1956!!

قال الشاعر التيجاني حاج موسى خلال ندوة الاستقلال الكبرى التي شهدتها جامعة أفريقيا العالمية باعتباره مُمثلاً لقبيلة الثقافة والمُبدعين، قائلاً: (أُحيي حداة الركب الذين صدحوا بأغنياتهم الجميلة وعبّروا عن كل الشعب السوداني حتى خَرَجَ المُستعمر من بلادنا)، وأضاف: (نُحيي ذكرى وروح المُناضل المُلحِّن الشاعر المُغني خليل فرح، وأُحيي أيضاً الشاعر مصطفى التني ومحيى الدين فارس كلهم رحلوا رحمة الله عليهم)، مُوضِّحاً: (الآن أعتقد أنّ دَور الكلمة والثقافة يَتَعَاظَم في هذه المرحلة، نحن نحتاج إلى غناءٍ وحداة وثقافة تُوحِّد هذا الوطن، الحمد لله الآن بدأ الشباب يَستشعرون قيمة الوطن في الآونة الأخيرة ووحدته، وكثيرٌ منهم زهدوا في السِّياسة، ولكن يجب أن نعترف أنّنا منذ العام 1956 لم نتبنَ استراتيجية فاعلة في مَجال استثمار هبات الله سبحانه وتعالى واستثمار ثروات هذه الأرض الطيبة المعطاءة)، مُختتماً: (أعتقد أنتم الجيل الحالي الذي يستشعر بقيمة هذا الوطن وما منحه الله تعالى له من ثروات نحتاج أن تُفجِّروا هذه الطاقات وننعم بخيراته).
صحيفة السوداني.