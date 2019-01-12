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سياسية

2019/01/12

2019/01/12


منشقون من الشعبية: الإنقاذ من أكثر الحكومات تاهيلاً لقيادة السودان



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اعلنت قيادات من الحركة الشعبية قطاع الشمال تضم اكثر من (85) عضوا إنسلاخها من الحركة وانضمامها للمؤتمر الوطني بمنطقة امبدة، في وقت كشفت فيه القيادات عن جملة من الانجازات للحكومة دفعتها للإنسلاخ من الحركة.

وأكدت القيادات خلال إحتفال بإنضمامهم للوطني بحضور عدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحلية إنهم إنحازوا للإنجازات الكبيرة التي حققتها ثورة الإنقاذ الوطني في جانب السلام بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجانب إهتمامها بالضعفاء والمهمشين والعمل على إحداث التنمية المستدامة بالسودان والولايتين بصفة خاصة.

وأشاروا إلى ان الحكومة حققت انجازات كبيرة في مجال الطرق والخدمات والاقتصاد وفي الممارسة السياسية المتقدمة وانها اصبحت اكثر الحكومات المتعاقبة في البلاد تاهيلاً لقيادة السودان

الخرطوم (smc)

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