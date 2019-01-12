مجلس الوزراء يوجه بإقامة أسواق داخل الميادين للبيع المباشر للمواطنين

وجه رئيس مجلس الوزراء الأستاذ معتز موسي، الولايات والمحليات بإقامة أسواق داخل الميادين دون وسطاء حتي يتم البيع مباشرة من المنتتج إلى المستهلك .
وقالت أم سلمة وزير الدولة بالوزراء في تصريح لـ(smc) ان المجلس سيقوم بمتابعة توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بتنظيم الاسواق وكبح جماح المضاربين، مبينة ان هذه الاسواق ستوفر فيها جميع احتياجات المواطنين خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية ، مشيرا الي وجود رسوم وجبايات ادت الي زيادة الاسعار في السلع الاستراتيجية.
واوضحت ام سلمة ان الحكومة تعمل علي تفعيل الجمعيات التعاونية من خلال دعمها لهذه الجمعيات حتي تخفف اعباء المعيشة علي المواطن ، مبينة ان الوسطاء وضعوا جبايات ورسوم غير مبررة تهدف للكسب غير المشروع.
الخرطوم (smc)