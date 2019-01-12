إيفانكا ترامب مرشحة لقيادة البنك الدولي

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” يوم الجمعة، أن اسمي ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، والسفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، مطروحان بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي، خلفاً لجيم يونغ كيم، المستقيل.
وكان كيم أعلن بشكل مفاجئ الإثنين تخليه عن رئاسة البنك، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها لا تعلق على مرشحين محتملين. وصرح متحدث بأن الوزارة تلقت “عدداً كبيراً من الترشيحات”.
وأضاف “بدأنا عملية مراجعة داخلية بشأن مرشح أمريكي. نتطلع للعمل مع الحكام لاختيار رئيس جديد”.
وإضافة إلى إيفانكا ترامب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يتم التداول أيضاً في أسماء أخرى، من بينها مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية، ديفيد مالباس، ومارك غرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وكانت إيفانكا ترامب، في 2017، القوة المحركة وراء إنشاء صندوق للبنك الدولي، بقيمة مليار دولار مدعوم من السعودية، لدعم مشاريع نسائية.
وقال مجلس البنك الدولي، الخميس، إنه سيبدأ قبول الترشيحات لرئاسة البنك مطلع الشهر المقبل، وسيعلن خلفاً لكيم بحلول، منتصف أبريل المقبل.
شبكة الشروق.