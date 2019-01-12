علي محمود: 3 مسارات للخروج من أزمة “السيولة”

كشف وزير المالية الأسبق رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، عن ثلاثة مسارات للخروج من مشكلة شح السيولة النقدية، مشيراً إلى ضرورة العمل على طباعة العملة بالفئات الحالية، وإدخال الفئات النقدية الجديدة، وتنشيط الدفع الإلكتروني في كل وسائل الدولة.
وقال رئيس اللجنة بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن انفراج مشكلة السيولة سيتم حال البدء في في تطبيق الإجراءات والتدابير التي وضعتها وزارة المالية على أرض الواقع، وهو ما يؤدي إلى الحد من الطلب المتزايد على النقد، مبيناً أن عمليات الدفع الإلكتروني بدأت في كثير من المرافق الحكومية وأصبحت البطاقة المصرفية تغني عن النقود في التعاملات المالية والإجراءات، مما جعل المتعاملين في هذه الجهات لا يحتاجون للأوراق النقدية.
وأشار محمود إلى أن المسار الثالث هو إيداع التجار ومن لديهم رؤس أموال ونقد بمبالغ كبيرة في البنوك وإدخالها فى دورة الاقتصاد، وهو ما يسهم في فك الاختناق.
شبكة الشروق.