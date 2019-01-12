السودان يعلن مقتل 24 شخصاً في الاحتجاجات والنيابة تطلب تعاون المواطنين في التحقيقات

ناشدت النيابة، يوم السبت، المواطنين بضرورة التعاون والتقدم بشاهداتهم والإدلاء بأي معومات بحوزتهم تساعد في التحقيقات الجارية في مقتل 24 شخصاً، خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدد من ولايات السودان في الفترة الماضية، بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وتلقى النائب العام عمر أحمد محمد تقارير من رئيس اللجنة العليا رئيس نيابة عامة؛ عامر محمد إبراهيم، ورؤساء اللجان الولائية المكلفة بمتابعة التحقيقات في الأحداث الأخيرة بولايات القضارف ونهر النيل والنيل الأبيض والشمالية والخرطوم، واطمأن على مسار التحقيقات في بلاغات الوفاة والإصابات بجانب الإتلاف.
وقال رئيس اللجنة العليا للتحقيق عامر محمد إبراهيم، في منبر وكالة السودان للأنباء، إن اللجان الخاصة بالتحقيق تطالب أولياء الدم أو المحامين بأهمية التقدم بأي إفادات تساعد في سير التحقيق.
العلاج بالمستشفيات
ونوه إلى أن النيابة تولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً، وأشار إلى أن محليتي الخرطوم وبحري لم تسجلا أية حالة وفاة خلال الأحداث، وأن عدد المصابين بالعاصمة بلغ 9 أشخاص، وأن البعض منهم ما زال يتلقى العلاج بالمستشفيات، وقال إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة و7 إصابات بقطاع أمدرمان وتدوين 5 بلاغات تلف.
وذكر المتحدث أنه تم تدوين 35 بلاغاً للتلف والحرق بولاية النيل الأبيض، تقدمت بها الجهات المتضررة، بجانب 14 بلاغاً في نهب مقر ديوان الزكاة وسرقة محتوياته، لافتاً إلى أنه تم ضبط متهمين بحوزتهم المسروقات وأن التحقيات مستمرة، وتم حرق وإتلاف كامل بنكي الادخار والعمال، وأوضح أن الولاية الشمالية سجلت 3 حالات وفاة بمحلية مروي، حيث تم تدوين 16 بلاغ تلف.
شبكة الشروق + وكالات