شركات الطيران تطبق زيادات غير معلنة على تذاكر السفر الداخلي

طبقت شركات الطيران زيادات غير معلنة، على السفريات الداخلية بالبلاد، وبررت الزيادة بسبب رفع الحكومة لسعر وقود الطيران .
وقال متعاملون بقطاع الطيران، إن سعر وقود الطائرات بالبلاد يعد الأعلى عالمياً مقارنة بالدول المجاورة وإن سعر تذكرة (الخرطوم – الجنينة) أرتفع لما يقارب الـ(18) ألف جنيه، “ذهاباً وإياباً” مقارنة بـ(8) ألاف جنيه، أخر سعر رسمي معلن إجازته سلطة الطيران المدني في(3 ديسمبر) العام الماضي .
بينما قفز سعر تذكرة الطيران الخرطوم بورتسودان لـ(10.5) ألاف جنيه، “إتجاهين” مقارنة بنحو (5) ألاف جنيه، وقال الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني، دكتور عبدالحافظ عبدالرحيم، أمس السبت، “إن الأسعار المطبقة حالياً من قبل الشركات لم يتم اعتمادها رسمياً من قبل الطيران” .
مؤكداً إن اجتماعاتهم لا تزال مستمرة بين الإطراف المعنية (شركات الطيران – بنك السودان – المالية)، للوصول الى صيغة نهائية، وفيما ذكر الناطق الرسمي للطيران المدني، إن السعر الرسمي لدولار وقود الطيران، حتى الآن (47.5) جنيهاً للدولار “سعر الآلية” بحسب منشور بنك السودان، تبني شركات الطيران أسعارها الجديدة على أساس (75) جنيهاً لدولار الوقود .
وفي الأثناء أقر رئيس مجلس إدارة شركة بدر للطيران، الفريق محمد عبدالقادر، بتراجع كبير في أعداد الركاب، وضعف في الإقبال، على الطيران الداخلي، بسبب زيادة أسعار التذاكر وقال عبدالقادر وبحسب صحيفة التيار أمس: “إن المواطنين لجأوا الى وسائل جديدة أخرى من بينها السفر بالبصات” .
وأضاف: “نسال الله التخفيف على الناس” مؤكداً حرص الشركة على تقديم خدمات متميزة وميسرة، تخفف وتسهل على المواطنين .
الخرطوم (كوش نيوز)