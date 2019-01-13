رغم زواجهما عن قصة حب .. هالة تطلب الخلع بعد 8 أشهر: “تحول لشخص عصبي”

“جوزي منعني من حضور فرح صديقة طفولتي”.. بهذه الكمات بررت “هالة.م” دعواها التي طالبت فيها بخلع زوجها “ع.ع” أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.
وقالت “هالة” في دعواها التي حملت رقم 7075 لسنة 2019: “تزوجت ابن الجيران عن قصة حب، وخلال معيشتنا التي استمرت 8 شهور فقط، تظاهر أمامي بالحب الشديد الذي جعلني اتمسك بيه، وبشخصيته البشوشة والمحترمة والمتدينة”.
وأضافت صاحبة الدعوى: “منذ اليوم الأول من الزواج، وأنا أفعل ما بوسعي لإسعاد زوجي، لكنه تغير مع الوقت وتحول لشخص عصبي، يتشاجر على أقل الأشياء، ويتعامل معي كالطفلة الصغيرة، حتى شعرت باختناق شديد فبحثت وقتها عن فرصة عمل”.
وتابعت: “بالفعل وجدت عمل بمدرسة خاصة وبعد الالتحاق بها، شعرت بفرحة شديدة لقضاء وقت فراغي بمكان جميل وسط الأطفال، وحينما جاء موعد زفاف صديقة طفولتي، رفض حضوري، وارتفع صوته وتكلم معي بأسلوب غير لائق”.
وواصلت الفتاة العشرينية، أنها فكرت في الذهاب إلى صديقتها بعد زفافها، إلا أنه رفض مرددًا: “مفيش خروج من البيت”، لذلك قررت “هالة” الهروب إلى منزل والدها، وحينما استدعى زوجها ليخفف من عصبيته، تحدث معه بطريقة غير لائقة، ما جعل الأب يطالب الزوج بتطليق ابنته، إلا أن الأخير رفض.
وبعد إصرار الزوج على عدم الطلاق، لجأت “هالة” لمحكمة الأسرة، ورفعت دعوى خلع، ومازالت منظرة حتى الآن.
مصراوي