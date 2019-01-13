حادث تسرب نفطي بنهر النيل في أنبوب الصادر

كشف والي ولاية نهر النيل اللواء (م) حاتم الوسيلة السماني عن حدوث تسرب الخط الرئيسي، الناقل للبترول بمنطقة الآبار بنهر عطبرة 15 كيلو من منطقة الهودي شرق عطبرة .
ووصف الوسيلة في تصريح خاص التسرب بالبسيط وذلك في أنبوب صادر البترول التابع لشركة بترودار، وأوضح الوسيلة بأن فريقاً هندسياً يباشر عمله في إصلاح الخط وتوقع الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة، ونفى الوالي غمر عدد من المشاريع الزراعية بمحاذاة خط البترول .
وأكدت وزارة النفط والغاز والمعادن في بيان لها أن خام النفط المنقول الى موانئ التصدير في بورتسودان قد تعرض للتسرب بمنطقة تنقاري 15 كيلو من منطقة الهودي بولاية نهر التيل وقالت إن مسألة التسرب عادية تحصل بفعل التآكل، وتم استنفار الأيتام الهندسية لإصلاح التسرب وتم بالفعل أحتواء الزيت دون توقيف الضخ بتقليل الضغط، حتى تكتمل عملية الصيانة العاجلة .
وأوضحت وبحسب صحيفة التيار، إن الكميات التي تسربت تقدر في حدود 2 برميل في الساعة وأن المساحة المتأثرة لا تتعدى 200م في حرم الخط الناقل للبترول، مؤكداً أن الموقف تحت السيطرة تماماً .
الخرطوم (كوش نيوز)