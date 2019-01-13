شاب سوداني يحكي: أقسم بالله تقدمت لخطبة (طبيبة) لكنها أشترطت على أن أتزوج معها صديقتها في نفس الليلة..فماذا أفعل؟

كشف شاب سوداني في مقتبل العمر عن عائق واجهه عند تقدمه هو وأهله لخطبة طالبة جامعية تدرس بكلية الطب بإحدى الجامعات السودانية.
وبحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين فقد أكد الشاب في استشارته التي قدمها في صفحة متخصصة في نشر الاستشارات العاطفية والعامة, وقال الشاب الذي تخرج من إحدى كليات الهندسة: (ذهبت أنا وأبي وأمي لخطبة طالبة جامعية تدرس بكلية الطب, لكنها فاجأتني بشرط غريب للموافقة على الزواج منها وهو أن أتزوج معها صديقتها في نفس الليلة).
وأتم قائلاً بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين : (العروس وأهلها منحوني فترة محددة لأرد عليهم فيها بالقبول بالشرط أو الرفض).
وختم استشارته التي وجدت تفاعلاً كبيراً: (إذا وافقت على شرطها فمعنى هذا أن الزواج سيتأخر بعض الشيء حتى أستطيع أن أجهز احتيجات صديقتها العروس الثانية..فماذا أفعل أنصحوني؟ وما خاب من استشار).
محررة موقع النيلين رصدت بعض النصائح التي قدمها له المتابعين, حيث نصحه أول المعلقين قائلاً: (طيب سؤال انت بتقدر تعدل بينهم الاثين؟؟ يعني المشكله ما تجهز ليها هسي للزواج بعد الزواج عندك القدرة علي الباءة بعد الزواج؟؟؟ بتقدر علي صرف بيتين؟؟؟ يعني ما تاخذ قرار بدون حكمه ومجاملات ساي وعدم العدل بين الزواجات في الدنيا ياتي يوم القيامه وشقه مائل!!! … استخير وجاوب علي اسئلتي دي وقرر والله اعلم
ربنا يصلح الحال ويهدينا جميعا الطريق المستقيم).
ونصحه متابع آخر قائلاً: (الشرط دا فيهو احتمالين احتمال هي رافضاك في شخصك و ما قادرة تقول لا وتتأثر العلاقه بسبب رفضها والشرط دا تعجيزي عشان تتراجع عن طلبك ليها..واحتمال تكون صادقة وعلاقتها بصاحبتها دي علاقة قويه لدرجة انهن وصلن انهن م دايرات يتفرقن من بعض وقررن يتشاركن نفس الزوج
في الاول والاخير استخير ربنا وهو حيدلك علي الفيها خير ليك).
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
nOM
2019/01/13 at 12:39 م (UTC 2) رابط التعليق
اعطني العنوان، واخوك بيتزوجا هي وصاحبتا ولو في صاحبة ثالثة ما عندي مانع.