المؤتمر الوطني تصريحات الفاتح عزالدين (موقف شخصي) لا يمثل الحزب

قال حزب المؤتمر الوطني، أن تصريحات النائب الأول السابق للرئيس، علي عثمان محمد طه، أخرجت من سياقها، وأن طه لم يقصد بحديثه تهديد الشعب السوداني .
وبخصوص تهديدات الفاتح عزالدين، قال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب، محمد المصطفى الضو، أمس أن تصريحات عزالدين لا تمثل السياسة الرسمية للدولة ولم تصدر عن المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر الوطني .
قال الضو أن الكتائب المقصودة في تصريحات علي عثمان (كتائب لإسناد المدني) وليس (كتائب عسكرية)، وبين كتائب الإسناد المدني تقليد معمول به في العديد من الدول ومهمتها سد النقص في مواقع العمل المدني، وأضاف: (ان الشعب السوداني يتفهم جيداً حديث علي عثمان، ويعرفون مقدار الرجل) .
وأشار الضو الى تحويل الصراع الى صراع سياسي، بعد أن كان مطلبياً، وتابع: (أصبحت تقود الاحتجاجات قوى سياسية معلومة لدينا، قامت باستغلال الاحتجاجات المطلبية بانتهازية، وهو صراع قديم يتجدد اليوم ولكل وسائلة وأدواته لهذا الصراع) .
وبخصوص تصريحات وبحسب صحيفة مصادر الفاتح عزالدين، قال النائب رئيس القطاع السياسي بالوطني، أن حديث الفاتح عزالدين لم يكن حديثاً للإعلام، ولا يمثل السياسة الرسمية للدولة، ولم يصدر من المتحدث الرسمي للحزب وأضاف: (هو حديث تم تسريبه للإعلام) .
بيد أنه دافع عنه معتبراً أن لكل شخص انفعالاته، وأن من حق الفاتح أن يعبر بأي طريقة كما عبر الآخرون بطرق أعنف من ذلك الحديث، على حد وصفه، وأستطرد: (الأسافير تضج بهذه الأحاديث التي وصلت حد إساءة العقيدة، كل ذلك يجعل للصبر حدود، ومن يتحدثون في الاسافير عليهم أن ينضبطوا هم أولاً أو لا ينزعوا إذا حدثت ردود أفعال) .
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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Sabir
2019/01/13 at 1:07 م (UTC 2) رابط التعليق
يقولون ( فلان ) فقد البوصلة ( يعني ) راح ليهو الدرب ..
محمد احمد
2019/01/13 at 2:03 م (UTC 2) رابط التعليق
يا زول نحن عندنا قنابير … شنو أخرجت من سياقها ،، ولم يكن حديث رسمي ،،، وانفعال
الراجل في محفل عام قال : سوف نطبع لغاية السقف ( النون في نطبع ) مقصود بيها مين
وقال سوف نقطع الرقاب ( الضمير النون مقصود بيها مين )
اما على عثمان محمد طه
تحدث عن كتائب ظل وتحدث عن الأرواح
كأننا ما بنفهم
abomohammed
2019/01/13 at 2:17 م (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة انا اعتقد انو الناس ما تنزعج من القالوا على عثمان او الفاتح عزالدين, الكلام دا موجه لى ناس محددين, والبلقا الطاقية قدروا يلبسا طوالى عشان تغطى ليهو راسو.
خالد
2019/01/13 at 2:23 م (UTC 2) رابط التعليق
وهل مطلوب من الدوله ان تنجر ورا اقوال الاسافير و تتلاسن مع عامة الشعب و المفترض من المسؤل ان يكون متحكم غي انفعلاته و منضبط في كلامه و الا اصبح ينتقس منه صفة المسؤل