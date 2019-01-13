تعرف على أكثر شعب في العالم يستهلك الشاي

كشف تقرير حديث أصدرته لجنة الشاي العالمية، عن أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن رئيس غرفة أصحاب المقاهي الشعبية في إسطنبول، سردار أرشاهين، أمس السبت، قوله إن المواطن التركي يستهلك نحو ألف و300 كوب سنويا.
وأضاف أرشاهين أن استهلاك الشاي في تركيا تضاعف مع انخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الأتراك جاءوا على قائمة أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي، حسب تقرير.
وقال إن “الأتراك يستهلكون الشاي بكثرة، والمعدل اليومي بين 3-5 أكواب للشخص الواحد، ويرتفع هذا العدد إلى 10 أكواب خلال فصل الشتاء”.
وأوضح أن “مبيعات الشاي في المقاهي ترتفع بمقدار الضعفين بسبب الإقبال الكبير خلال هذه الفترة من العام” حيث الأجواء الباردة.
وتابع أرشاهين أن “إقبال الأتراك على المشروبات الساخنة وتناول الشاي الأخضر والأسود يتضاعف كثيرا في فصل الشتاء، مقارنة مع فصل الصيف؛ حيث يفضل الناس المشروبات الباردة”.
وقال إن “الشعب التركي يستعمل الشاي كطريقة تواصل حيث يقدم عند الزيارات العائلية، ولقاءات العمل والصداقة، طريقتنا في تحضير الشاي مختلفة عن نظرائنا في أرجاء العالم”.
واستكمل أرشاهين أن “حتى السياح في أماكن مثل (السوق المصري) بإسطنبول، يسعدون كثيرا بشرب الشاي المحضر على الطريقة التركية، ويعجبون بمذاقه الخاص”.
سبوتنيك