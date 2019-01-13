تفاصيل جديدة في قضية اتهام سيدة بقتل زوجها بالاشتراك مع رجلين

أدلى شاهد الدفاع الخامس عن المتهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع رجلين عند مثوله أمام قاضي محكمة الأزهري الجنائية عصام الدين محمد أحمد، بشهادته.
وقال إنه التقى بالمتهم الثاني بمنطقة انتظار الزيارات داخل السجن، وأكد أن المتهم الثاني أخبره بأنه سجن بسبب قضية قتل لكنه لم يقر بها ولم يسجل اعترافاً عند التحري معه، وأشار إلى أن المتهم أخبره بأنه ضرب المجني عليه بـ(تربيزة) وأنه لن يعاقب لإنكاره، وأوضح أنه أخبر رفاقه عندما جلس إليهم بالسجن دون علمه بأن ابن المتهمة بينهم، وبين أن ابن المتهمة ذكر له بأنه أخبر محامي والدته وأنه طلب للشهادة.
وقال الشاهد الثاني وهو ابن المتهمة إن المتهم الثاني وهو صديقه وأتى لزيارته بالسجن في يوم زيارة والدته وعندما سأله عنها أخبره بأنها بالمستشفى ترافق المجني عليه، وأكد له أن المجني عليه كان قد دخل في شجار بالمنزل مع والدته المتهمة ومعه، وأشار له بأن المجني عليه طرده من المنزل وأساء إليه مما دفعه إلى ضربه، وأضاف أنه سمع حديث الشاهد الخامس عن المتهم الثاني وأخبر به محامي والدته.
وقدم محامي دفاع المتهم الثاني طلباً باستبعاد شهادة الشاهد الخامس لسلوكه العدائي أثناء أخذ أقواله، واستبعاد شهادة الشاهد السادس لولائه لوالدته المتهمة، وقد طعن محامي دفاع المتهمة بطلبه معللاً بعدم وجود أي سلوك عدائي ظهر على الشاهد الخامس أثناء إدلائه بالشهادة وعدم تطابق شروط الولاء لدى الشاهد السادس، وحدد القاضي جلسة أخرى لسماع أقوال شهود دفاع المتهم الثاني.
الأزهري: خولة حاتم
صحيفة السوداني