بدء محاكمة فتاة أوهمت شاباً بالزواج

بدأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي وليد حسن أولى ، جلسات محاكمة فتاة تواجه الاتهام بالاحتيال على شاب والاستيلاء على مبلغ (70) ألف جنيه ، بعد أن أوهمته بالزواج منه ، وذلك بالحاج يوسف ، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادات المتحري في القضية ، التي تشير تفاصيلها أن الشاكي تقدم ببلاغ أفاد فيه أن المتهمة احتالت عليه واستولت على أمواله ، بعد أن أوهمته بالزواج منه .
وأضاف أن المتهمة كانت تطالبه بمبالغ مالية حتى تتمكن من إكمال مستلزمات عقد قرانهم ، حتى وصلت جملة المبالغ إلى (70) ألف جنيه بحسب صحيفة آخر لحظة ، مشيراً إلى أنه تفاجأ بزواج المتهمة من شخص آخر ، وتم القبض على المتهمة وبالتحري معها أقرت بإرتكابها الجريمة ، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمها للمحاكمة تحت نص المادة (187) من القانون الجنائي الاحتيال .
الخرطوم (كوش نيوز)