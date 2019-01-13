روسيا تدخل قائمة “أذكى” 10 دول في العالم

دخلت روسيا قائمة البلدان العشرة الأذكى في العالم.
وضع الباحثون قائمة تضم 25 “دولة ذكية”، واستندوا خلال بحثهم على ثلاثة عوامل مكافئة وهي عدد الحاصلين على جائزة نوبل ومعدل الذكاء المتوسط للسكان ومستوى التعليم المدرسي. وكما يشرح القائمون على التصنيف، فإن هذه البيانات تعطي فكرة عن ثقافة البلد في الماضي والحاضر والمستقبل، كما نقل موقع “فوشيركلود”.
وتحتل روسيا المرتبة السادسة ضمن القائمة المؤلفة من 25 دولة، حيث جائت في المرتبة الثامنة من خلال عدد الحائزين على جائزة نوبل، وفي المرتبة السادسة في تصنيف مستوى التعليم المدرسي، واحتل الروس المركز 32 في قائمة البلدان فيما يتعلق بمعدل الذكاء المتوسط للسكان.
وفي المراكز الخمسة الأولى تقع اليابان وسويسرا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، حيث حازت هذه الدول على مراتب مرتفعة في المؤشرات الثلاثة السابقة.
احتلت الصين المركز الثالث في القائمة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مستوى ذكاء السكان (المركز الثاني في العالم)، والولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الحائزين على جائزة نوبل (المركز الأول في العالم).
سبوتنيك