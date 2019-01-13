في مفاجأة “مثيرة للدهشة” توقعات قوية بدخول “الفريق طه” القصر من بوابة ” الإتحادي الأصل”

في مفاجأة مثيرة، حملت الأنباء عن إختيار
الفريق طه عثمان الحسين، مدير مكاتب رئيس الجمهورية السابق، و القيادي بالمؤتمر الوطني، نائباً للامين العام للحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز” .
وسط توقعات قوية أن هذه الخطوة لـ طه، هي ترتيب سياسي لدخول القصر مرة ثانية من بوابة الحزب “الإتحادي”، المشارك في الحكومة الحالية، والذي يحظى بمقعد مساعد رئيس الجمهورية السوداني، مما قد يدفع بـ “طه” في المنصب بديلاً للحسن الميرغني.
وكان زعيم حزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، قد أطاح الأسبوع الماضي، بابنه مساعد رئيس الجمهورية “الحسن الميرغني” من موقعه نائباً لرئيس الحزب وعين نجله الآخر جعفر الصادق بديلاً له.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
نقاااي
2019/01/13 at 2:48 م (UTC 2) رابط التعليق
عميل اماراتي سعودي قذر