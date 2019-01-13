نهب مسافرين في طريق (جوبا ــ بور) ومقتل وجرح (44) من الـنوير

كشفت سلطات ولاية جونقلي ان عصابة يقودها رجل من قبيلة المورلي يدعى (داش جوتش) قام بالهجوم على مسافرين على متن عربة تابعة لجامعة دكتور جون قرنق، مما أسفر عن اصابة شرطي ظهر امس (الجمعة)، وقال بيان رسمي للولاية ان الحادثة وقعت على بعد (78) كيلومتراً من العاصمة بور وان المسافرين تعرفوا على (داش)، وقال شاهد عيان وهو صومالي الجنسية يدعى (سيد حسن) ان المهاجمين استولوا على اموال نقدية تقدر بـ (5800) دولار بجانب (167) الف جنيه جنوبي، وتأتي الحادثة بعد (72) ساعة على هجوم آخر قتلت خلاله (5) نساء وجرح أربعة رجال بينهم امرأة، عندما هاجم مسلحون سيارة كانت تقل مواطنين على طول الطريق في منطقة كول مريك بمقاطعة بور، وقال ممثل دائرة أطوج كوال بول، إن الحادث وقع عندما قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على سيارة كانت تقل مواطنين الى مدينة بور من مقاطعة بور الشمالية. واوضح كوال أن السيارة كان في داخلها ركاب عائدون من حفلة زواج بمقاطعة دوك فايويل، وقامت المجموعة بالهجوم على السيارة في منطقة كول مريك حوالى الساعة العاشرة مساءً.
وأكد البرلماني، مقتل 5 نساء وجرح أربعة رجال بينهم امراة، مبيناً ان الجرحى يتلقون العلاج بمستشفى بور التعليمي.
صحيفة الانتباهه.